Москва, , 10:33 — REGNUM Жители РФ стали потреблять больше яиц, так как это оказалось намного выгоднее, чем покупать мясо и рыбу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ за пять лет резко выросло потребление яиц.

«У нас очень хорошо развилась отрасль производства яиц. Поэтому цены на яйца, может быть, и поднялись, но значительно меньше, чем всё остальное. Очень много птицефабрик готовы продавать яйца дёшево. Яйца — это универсальный калорийный продукт, и это как бы почти мясо. По калорийности и по питательным веществам. Так что если нужно экономить деньги, то яйца — это тот продукт, который обеспечивает вам необходимый животный белок. Это намного выгоднее, чем мясо и чем рыба», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за пять лет резко выросло потребление яиц — у женщин на 29%, а у мужчин на 22%.

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