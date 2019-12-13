Москва, 13 декабря 2019, 10:33 — REGNUM Жители РФ стали потреблять больше яиц, так как это оказалось намного выгоднее, чем покупать мясо и рыбу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ за пять лет резко выросло потребление яиц.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за пять лет резко выросло потребление яиц — у женщин на 29%, а у мужчин на 22%.
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