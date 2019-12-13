Владивосток, , 09:28 — REGNUM Два первых центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Первые центры открылись на базе ведущих медучреждений края — Центральной городской больницы Лесозаводска и поликлиники №9 города Владивостока. Вице-губернатор Виктор Фисенко посетил центр во Владивостоке.

«В Приморском крае сейчас происходит перевооружение и укрепление онкологического направления здравоохранения. На базе поликлиник в эти дни идёт активное создание пяти ЦАОПов, где пациент без обращения в краевой онкологический диспансер может пройти все необходимое для выявления болезни обследование. Всего в крае будет открыто в ближайшие два года 11 таких центров», — рассказал Виктор Фисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на базе имеющихся медицинских учреждений откроются пять центров онкологической помощи.