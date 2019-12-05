Владивосток, , 08:12 — REGNUM Первые пять центров амбулаторной онкологической помощи готовятся к открытию в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко рассказала, что открытие запланировано на 13 декабря.

«Одними из первых откроются центры амбулаторной онкологической помощи в Лесозаводске и во Владивостоке на базе поликлиники № 9. Затем, поэтапно — в Арсеньеве, Находке и Владивостоке при поликлинике № 6», — рассказала она.

Курченко отметила, что каждый из центров представляет собой специализированное учреждение, на базе которого будут проводиться рентгенологические исследования, в том числе маммографические исследования, рентгеновская компьютерная томография, эндоскопические и лабораторные исследования, ультразвуковая и функциональная диагностика.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предостерёг, что средств нацпроекта не хватит на первичное звено здравоохранения.