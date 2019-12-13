Хабаровск, , 06:17 — REGNUM В День Конституции, 12 декабря, на набережной Хабаровска прошёл народный праздник. На сцене выступали творческие коллективы, военные согрели горожан бесплатным чаем и булочками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пришедшим на праздник хабаровчанам, помимо бесплатных булочек от Минобороны, раздавали также экземпляры Конституции России. В школах столицы Хабаровского края в этот день прошли уроки патриотического воспитания.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Конституции России в Якутске многодетной маме, воспитывающей 9 детей Татьяне Туркевич вручили орден «Материнская слава» первой степени.