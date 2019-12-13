Владивосток, , 06:04 — REGNUM В преддверии новогодних праздников во Владивостоке открылись первые точки продаж новогодних ёлок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году мэрия Владивостока согласовала 20 торговых площадок, где будет вестись продажа новогодних красавиц. В прошлом году ёлочных базаров было 31. Уменьшения числа торговых точек связано с тем, что в прошлом году сотни хвойных деревьев остались нераспроданными: они были брошены в местах продажи за несколько часов до Нового года.

Для торговли ёлками в этом году подготовлены площадки, являющиеся традиционными местами базаров, к которым можно подъехать на автомобиле и общественном транспорте или подойти пешком. В спальных районах рядом с жилыми домами расположено значительное количество торговых точек, пишет ПРИМПРЕСС.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы продать ёлку в Москве, нужно заплатить за аренду торговой площадки — от тысячи рублей за квадратный метр.