Москва, , 11:34 — REGNUM Минимальная стоимость места под ёлочный базар в Москве начинается с одной тысячи рублей. Об этом сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Минимальная арендная плата за квадратный метр составила чуть более тысячи рублей, в среднем аренда одного квадратного метра обходилась предпринимателям в 5 тысяч рублей», — сказал он.

Дёгтев отметил, что стоимость зависит от района Москвы, где расположен базар, а также от площади.