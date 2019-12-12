Майкоп, , 19:14 — REGNUM Строительство первой в Адыгее вертолетной площадки для доставки экстренных больных близится к завершению в Кошехабльском районе республики. Запустить площадку планируется в начале 2020 года, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В настоящее время, как отмечается, выполнены все строительно-монтажные работы, подготовлены подъездные пути, а также заасфальтирована дорога для машин скорой помощи. Сейчас специалисты устанавливают сигнальные огни и наносят специальную разметку для посадки вертолетов.

Санавиацией будут охвачены населенные пункты трех районов Адыгеи — Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского. Ожидается, что это поможет максимально ускорить оказание медпомощи пострадавшим и снизит смертность в ДТП.

Добавим, что строительство вертолетной площадки ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На ее создание из федерального и республиканского бюджетов в сумме было выделено почти 2,3 млн рублей.

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