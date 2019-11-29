Майкоп, , 15:57 — REGNUM Трассовый медицинский пункт для оказания экстренной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях впервые появится в Адыгее. Его откроют 2 декабря на региональной автодороге Энем — Джиджихабль в Теучежском районе республики, пишет 29 ноября ТАСС.

Месторасположение пункта, по словам первого заместителя министра здравоохранения региона Максима Коробко, обосновано непосредственной близостью к опасным участкам — как региональной автодороги, так и федеральной трассы М-4 «Дон».

На медпункте круглосуточно будет дежурить бригада во главе с врачом-реаниматологом. При поступлении сигнала от единой диспетчерской службы республики она будет направляться к месту происшествия.

На специальном автомобиле (реанимобиле) пострадавших будут доставлять в ближайшее медучреждение. Кроме того, «реанимация на колесах» будет оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибрилятором и другим оборудованием, что позволит оказывать экстренную медпомощь на месте и в дороге.

Финансироваться пункт будет из республиканского бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В дальнейшем власти республики планируют открыть второй медпункт — на трассе в горной части региона.

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