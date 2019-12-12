Париж, , 15:41 — REGNUM Согласно опросу социологической службы Elabe, 54% жителей Франции по-прежнему одобряют общественное движение против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Известно, что четверо из десяти жителей Франции (41%) считают, что президент Эммануэль Макрон и правительство несут основную ответственность за социальный конфликт. 28% опрошенных указывают на ответственность профсоюзов.

По данным исследования, несмотря на меры, объявленные премьер-министром Эдуардом Филиппом, 56% жителей Франции считают, что новая пенсионная система не позволит получить пенсию, эквивалентную существующей системе.

Среди наиболее популярных мер: возможность выхода на пенсию двумя годами ранее за тяжелую работу (91% положительных отзывов), введение минимальной пенсии в размере 1000 евро (81%), отмена специальных схем расчёта пенсии (70%).

Опрос проводился среди более тысячи человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше, 11 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, опера Парижа потеряла 2,5 млн евро дохода от продажи билетов с момента начала забастовки против пенсионной реформы.

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