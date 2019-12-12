Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Американский актёр Джек Блэк признался в том, что он является заядлым фанатом мобильной игры WGT Golf. Об этом 11 декабря сообщил портал Pocket Tactics.

Блэк также рассказал, что он тратит много реальных денег на внутриигровые покупки. В основном, на одежду для своего аватара (персонаж игрока).

Напомним, Джек Блэк — это американский комедийный актёр и музыкант, основатель группы Tenacious D. Последней его картиной стала «Джуманджи: Зов джунглей».

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