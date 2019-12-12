Москва, , 14:46 — REGNUM Правозащитный центр «Мемориал» оштрафовали ещё на 300 тысяч рублей. Об этом по итогам заседания в Тверском суде Москвы сообщили правозащитники центра.

Всего сумма штрафов для «Мемориала» составила 2,6 миллиона рублей.

Последний штраф был наложен за отсутствие на страничке организации в Twitter маркировки «Иностранный агент».

Напомним, на отсутствие такой маркировки 7 ноября 2019 года пожаловалось управление ФСБ по Ингушетии. При этом в 2016 году, когда Минюст проверял «Мемориал», никаких нарушений выявлено не было. Однако впоследствии Роскомнадзор заявил, что именно он отвечает за соблюдение закона об иностранных агентах, а не Минюст.

В списке «иноагентов» правозащитный центр находится с 2014 года.

Ранее «Мемориал» объявлял о намерении начать сбор средств для оплаты штрафов.