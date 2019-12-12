Москва, , 13:39 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об информировании граждан о положенных им льготах, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Гражданин вправе получать персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления.

Сведения о положенных льготах можно будет получить на портале госуслуг, при обращении по телефону (звонок бесплатный), а также при посещении органов местного самоуправления.

Порядок информирования гражданина о правах установит правительство РФ.