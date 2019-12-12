Улан-Удэ, , 12:07 — REGNUM В столице Бурятии коммунальщики продолжают ликвидацию последствий прошедшего снегопада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ, за сутки с улиц города вывезли больше ста грузовиков снега.

«На трассы, тротуары, остановки общественного транспорта, опасные места (спуски, подъемы) высыпано 1250 тонн песка», — добавили в мэрии.

С 11 декабря на дороги выведена дополнительная техника. Всего на расчистке улиц города в настоящее время работают 47 единиц пескоразбрасывателей, тракторов, грейдеров и другой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, выпавший снег чрезвычайно осложнил дорожную обстановку в Бурятии — количество аварий увеличилось вдвое. Город в результате стоял в километровых пробках.

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