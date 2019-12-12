Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM Выпавший снег чрезвычайно осложнил дорожную обстановку в Бурятии. По данным ДПС, за сутки в столице республики Улан-Удэ из-за неблагоприятных дорожных условий число аварий увеличилось вдвое.

Так, утром 12 декабря на мосту через Уду столкнулись сразу пять легковых автомобилей. Как сообщает телеканал «Ариг Ус», из-за этого город встал в километровой пробке.

В связи с этим сотрудники МЧС призывают водителей и пешеходов обращать внимание на соблюдение мер безопасности. Отмечается, что на дорогах города и республики снежные накаты и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно такая же обстановка сложилась в республиках Тува и Алтай. В Горно-Алтайске ситуацию с уборкой снега взяла на контроль республиканская прокуратура.

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