Москва, , 12:20 — REGNUM Жители России в 2019 году чаще всего совершали авиаперелеты в Москву и Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ресурса по поиску авиабилетов momondo.

Согласно данным компании, популярность перелетов в указанные города в целом соответствует показателям 2018 года. Однако в пятерке лидеров изменения: Санкт-Петербург уступил свое место Бангкоку. Столица Таиланда стала самым популярным международным направлением у путешественников из России.

В категории самого доступного перелета в еврорейском направлении победил Минск. Билет до столицы Белоруссии в среднем обходился в 8,8 тыс. рублей. Также доступными посчитали билеты до Еревана. Перелет в столицу Армении обходился в 13,9 тыс. рублей.

При этом перелеты в европейские города в целом оказались дешевле путешествий на Кавказ, в Турцию и Туркестан. Например, стоимость полета до Будапешта — самого «дорого» города в пятерке европейских лидеров перелетов — в среднем составляла 13,5 тыс. рублей, что дешевле авиабилетов до Еревана.

Специалисты отметили популярности полетов на Маврикий, в Бразилию и Аргентину. Увеличение спроса на билеты туда составляет 56%, 53% и 41% соответственно. В рейтинг роста популярности также попали Палермо (увеличение спроса составило 50%), Венеция (плюс 28%) и Верона (плюс 23%).