Москва, , 11:33 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выразил свои соболезнования по поводу кончины экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Приношу свои самые глубокие соболезнования», — приводит ТАСС слова Мори.

Отметим, Ёсиро Мори возглавлял со стороны Японии двусторонний Совет мудрецов, в котором главой от России являлся Юрий Лужков. Данный совет был учрежден в 2003 году, и в него входили политики, бизнесмены и видные общественные деятели, которые обсуждали в неформальном ключе имеющиеся между странами проблемы и вырабатывали рекомендации по их решению.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, скончавшимся 10 декабря в возрасте 83 лет, в московский храм Христа Спасителя прибыли супруга и дочери покойного.

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