Токио, , 11:14 — REGNUM Первый в Японии закон о крупных штрафах за проявление ненависти к лицам неяпонского происхождения принят в городе Кавасаки. Об этом сообщает газета «Асахи».

Закон запрещает дискриминацию и оскорбления инородцев, угрозы физическим насилием и призывы к переселению национальных меньшинств. Нарушителям грозит штраф до 500 тыс. японских иен (около $4,6тыс.).

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Нарушивших его впервые предупредят, а против рецидивистов возбудят уголовное дело с обнародованием имени.

Напомним, в Японии проживает около 125 млн человек. Население страны состоит из японцев на 98%. Ещё 2% населения — это корейцы, китайцы и люди иных национальностей.