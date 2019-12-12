Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Администрация Екатеринбурга напишет письмо в министерство ЖКХ Свердловской области по ситуации, сложившейся из-за возможного строительства мусорного полигона в посёлке Шабровском. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на встрече с местными жителями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такое решение градоначальник принял по итогам разговора с шабровчанами. Также мэр обратил внимание, что на общественных обсуждениях проекта генплана до 2035 года чиновники получили немало негативных обращений.

«Готовлю письму на министра Смирнова. Пишем, что получено большое количество отрицательных мнений», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее градоначальник предложил жителям Шабров провести локальный опрос о необходимости строительства мусорного полигона. Чиновники могут использовать ту же методику, что ранее была «обкатана» на опросе о храме Святой Екатерины.

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