Абакан, , 10:45 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Отдыхать 31 декабря будут госслужащие, работники республиканских госучреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти.

Коновалов рекомендовал другим госорганам Хакасии и органам местного самоуправления также сделать 31 декабря выходным.

Напомним, аналогичные решения на сегодняшний день приняли главы ещё 12 субъектов РФ.

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