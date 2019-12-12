Абакан, 12 декабря 2019, 10:45 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
Отдыхать 31 декабря будут госслужащие, работники республиканских госучреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти.
Коновалов рекомендовал другим госорганам Хакасии и органам местного самоуправления также сделать 31 декабря выходным.
Напомним, аналогичные решения на сегодняшний день приняли главы ещё 12 субъектов РФ.
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