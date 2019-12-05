Симферополь, , 17:57 — REGNUM 31 декабря 2019 года на территории Республики Крым объявлено выходным днём, однако жителям Крыма придётся поработать в субботу 28 декабря. Соответствующий указ 5 декабря подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым перенести выходной день субботу, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым», — говорится в документе.

31 декабря в 2019 году выпадает на рабочий день — вторник. В последние дни в России широко обсуждается возможность объявления 31 декабря нерабочим днём, в том числе за счёт переноса. Так, депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о введении в России официального выходного дня 31 декабря. А в Ростовской области местный депутат попросил губернатора «освободить женщин от работы» в этот день. Как сообщало ИА REGNUM, решение сделать 31 декабря 2019 года выходным было принято в Кировской и в Томской областях.

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