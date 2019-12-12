Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В столице Среднего Урала всё-таки может пройти ещё один официальный опрос по той же методике, что ранее использовалась при опросе о храме Святой Екатерины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предложение выдвинул мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с жителями посёлка Шабровский, где, как опасаются жители, будет построен мусорный полигон и мусоросортировочный завод.

«Это будет опрос, который проводили так же, как по храму, только локально», — сказал градоначальник.

Посельчане поддержали инициативу мэра и даже предложили свои идеи по организации опроса.

«Давайте проведём! Только нужно, чтобы было представлено два участка. Например, полигон в Химмаше и полигон в Шабрах», — высказался один из участников встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр предложил жителям посёлка войти в состав рабочей группы по возможному строительству полигона. Несогласные должны посовещаться и выдвинуть своих людей.

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