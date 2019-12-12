Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В Уральском государственном архитектурно-художественном университете (УрГАХУ) уже 12 декабря пройдут выборы нового ректора. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил агентству экс-глава университета, находящийся в должности советника ректора Александр Стариков, нового руководителя выберут на конференции, где будут представлены 75 делегатов. Выборы могут пройти в один тур, если кандидат наберёт больше 50% голосов, иначе состоится второй тур.

Ректором могут стать шестеро кандидатов: экс-замминистра строительства Свердловской области Станислав Придвижкин, первый проректор Софья Хабибуллина, проректор по учебной работе Виктория Стаченко, глава Института изобразительных искусств Олег Загребин, заведующий кафедрой основ архитектурного проектирования Андрей Раевский и директор УралНИИпроекта Александр Долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты УрГАХУ разработали новый дизайн техники для легендарного завода имени Калинина в Екатеринбурге. В дальнейшем завод продолжит сотрудничество с вузом.

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