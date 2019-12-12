Багдад, , 08:59 — REGNUM Представители миссии ООН по оказанию помощи Ираку (МООНСИ) заявили о нарушении прав человека в стране, об этом 11 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным организации, в ходе акций протеста в стране продолжает расти число похищений и убийств граждан. Утверждается, что в период с 5 ноября по 8 декабря было зафиксировано 170 смертей и 2 тыс. 264 ранения.

Указанные данные являются предварительными, так как, по заявлению чиновников ООН, они, вопреки прежней практике, были не допущены до официальных статистических данных.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются более двух месяцев. В ходе беспорядков погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди был вынужден подать в отставку, тем не менее спокойствие в стране до сих пор не восстановлено.

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