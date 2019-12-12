Тбилиси, , 08:46 — REGNUM Евросоюз (ЕС) планирует ввести предполетную поверку грузинских граждан перед тем, как они попадут в Европу. Такое заявление 11 декабря сделал посол ЕС в Грузии Карл Харцель перед началом конференции, посвященной проблемам миграции.

«Одним из вопросов, который скоро встанет на повестку дня, будет процедура предполетной проверки, которая, мы полагаем, является важной частью в плане стабилизации системы», — сказал Харцель.

Он также подчеркнул, что необходимо максимально сократить число нарушений в грузинской пограничной политике и попросил все политические силы Грузии отнестись к этому серьезно.

Как передавало ИА REGNUM, безвизовый режим между Грузией и ЕС был открыт в марте 2017 года. Грузинские граждане могут посещать страны Евросоюза без виз по загранпаспортам на срок до 90 дней. При этом имеется ряд условий, из-за нарушения которых Европа может отметить «безвиз».

Так, например, причиной отмены безвизового режима могут стать значительный рост нарушений гражданами Грузии его условий (нахождение в ЕС более 90 дней) или значительный рост числа необоснованных обращений с просьбой о политическом убежище. Также визы могут вернуть, если в Европе посчитают, что это необходимо для обеспечения безопасности.

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