Пекин, , 08:11 — REGNUM Книга, описывающая жизнь выжившего в Нанкинской резне была опубликована в Китае под названием «Жизнь Чан Чжицяна», сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Автором книги выступала дочь главного героя — Чан Сяомэй, шестеро членов семьи отца которой были убиты японскими захватчиками. Это первая книга, которая описывает жизнь выжившего в той ужасной резне. Будут также представлены версии на английском и японском языках.

13 декабря 1937 года девятилетний Чан Чжицян стал свидетелем убийства его родителей и младших братьев японскими оккупантами. Выжить удалось лишь Чану и его сестре. Книга объясняет, как Чан трудился над тем, чтобы создать свою семью и построить карьеру в молодости спустя годы после тех ужасных событий и как они повлияли на него самого и его семью.

«Я не помещала свидетельства напрямую в книгу, вместо этого я хотела представить историю, основанную на жизни моего отца и показать стойкость, мягкость и доброту человеческой натуры. Я надеюсь, что люди будут помнить историю и понимать, как дорог мир и ценить сегодняшнее счастье», — заявила Чан Сяомэй.

Напомним, что 13 декабря 1937 года японские интервенты оккупировали столицу Китайской Республики город Нанкин, убив 300 тыс. мирных жителей, включая женщин, детей и безоружных солдат.

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