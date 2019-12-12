Москва, , 07:41 — REGNUM Пассажиры столичных аэропортов столкнулись с массовой отменой и задержками рейсов утром 12 декабря, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Самая сложная ситуация наблюдается в аэропорту «Домодедово», где по состоянию 06:55 мск задержаны 29 рейсов, еще 18 отменены. В Шереметьево задерживаются 14 рейсов, во Внуково — четыре.

Днём ранее в аэропортах Московского авиаузла была зафиксирована отменена и задержка в общей сложности более 40 авиарейсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы