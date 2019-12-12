Пекин, , 07:38 — REGNUM Железнодорожная полиция на востоке Китая изъяла более 1400 поддельных билетов на поезд в преддверии пика поездок на Китайский Новый год, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Железнодорожная полиция города Нанкина, столицы провинции Цзянсу, сообщила, что они также арестовали четверых подозреваемых и накрыли три цеха по производству и продаже поддельных билетов. Они были расположены в провинциях Хэнань, Чжэцзян и Хунань. Все поддельные билеты конфискованы. 1 декабря текущего года железнодорожная полиция Нанкина запустила акцию против преступлений, связанных с продажами железнодорожных билетов.

Весенний Фестиваль или Китайский Новых год по Лунному календарю выпадает на 25 января 2020 года. Сорокадневный пик поездом стартует 10 января и, по прогнозам, за время пика будет совершено 440 млн железнодорожных поездок, что на 8% больше, чем годом ранее.

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