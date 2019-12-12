Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Сократить срок тюремного заключения с трёх лет до одного года попросил суд экс-адвокат президента США Майкл Коэн. Об этом сообщает CNN.

Майкл Коэн просит смягчить его приговор в связи с тем, что он активно сотрудничал со следствием. Он заявляет о том, что генеральный прокурор Уильям Барр и Министерство юстиции заинтересованы в его заключении.

Коэн просит суд поместить его под домашний арест.

Напомним, в декабре 2018 года Коэн был приговорён к трём годам лишения свободы за участие в банковских аферах и нарушения избирательного законодательства. Тогда он признал свою вину.

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