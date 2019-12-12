Владивосток, , 02:38 — REGNUM Руководство автовокзала Владивостока из-за сложившейся на дорогах Приморья обстановки, приняло решение отменить ряд междугородних автобусных маршрутов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снег

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Снежный накат и гололёд стали причиной отмены выхода автобусов на междугородние маршруты, сообщили в диспетчерской автовокзала. Всего на данный момент отменено движение по 19 маршрутам, следующим практически по всем пассажирским направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного снегопада во Владивостоке ГИБДД вынуждено было перекрыть ряд опасных дорог, кроме того, случилось несколько массовых ДТП, в которых пострадало множество машин.