Владивосток, , 10:19 — REGNUM Участниками массового ДТП в пригороде Владивостока, произошедшем в результате снегопада, стали сразу 48 автомобилей. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 9 км автодороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз <…> По предварительной информации, в массовом ДТП приняли участие 48 автомашин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков.

Кроме этого, уточняется, что в результате инцидента пострадали семь человек, автомобили получили повреждения механического характера.

Помимо этого, подчеркивается, что на месте происшествия работают представители дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Надеждинского района и что в настоящее время движение автотранспортных средств от 0 до 14 км автодороги поселок Новый-Де-Фриз-Седанка в направлении Владивостока временно ограничено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус «НЕФаз» сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Уфе.