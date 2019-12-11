Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Обвинённый в сексуальных домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн выработал предварительное соглашение с пострадавшими от его действий женщинами о выплате им компенсаций на общую суммe в $25 млн, передаёт 11 декабря The New York Times.

По информации издания, проект, предварительно одобренный всеми сторонами, предусматривает, что компенсации будeт выплачены без признания Вайнштейном своей вины. При этом выплаты будут осуществляться не из его личных средств, а страховыми компаниями, представляющими интересы Weinstein Company.

Как сообщало ИА REGNUM, один из наиболее влиятельных голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейн оказался в центре скандала в конце 2017 года. Его обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин, среди которых — актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и другие.

Из-за выдвинутых против него обвинений Вайнштейна уволили из собственной компании, а также лишили ряда званий и наград и членства в Гильдии продюсеров США.