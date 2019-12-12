Москва, , 00:05 — REGNUM «Опьяневших» птиц посоветовал подбирать и давать им отоспаться руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин 11 декабря в интервью РИА Новости.

Как пояснил эксперт, «пьяные» птицы стали уже привычным ежегодным явлением в Москве и Московской области. Это связано с тем, что ягоды на деревьях подмерзают во время первых морозов, а затем оттаивают во время оттепели и в них начинается процесс брожения.

Многие птицы, по словам орнитолога, очень любят именно подбродившие ягоды, клюют их в большом количестве и впадают в состояние опьянения. «Пьяные» птицы начинают терять ориентацию, падают с веток на землю и засыпают.

Мишин отметил, что ничего страшного для организма птицы в этом нет, главное, чтобы её в состоянии «опьянения» не нашёл какой-нибудь хищник. Поэтому самое правильно, по словам специалиста, поднять такую птичку, поместить в коробку и дать ей проспаться дома или на балконе. Главное при этом как можно меньше контактировать с птицей во избежание вирусных инфекций. После «протрезвления» птицу необходимо отпустить на волю.

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