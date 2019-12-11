Москва, , 22:01 — REGNUM К празднованию 75-летия Великой Победы Росархив запустит интернет-портал с рассекреченными документами времен Великой Отечественной войны. Как отметила председатель общественного совета главного архивного управления Москвы Елена Малышева в сообщении ТАСС, на портале будут представлены новые факты преступлений нацистов против мирного населения во время Великой Отечественной войны.

На заседании оргкомитета «Победа» Малышева рассказала о реализации проекта «Без срока давности». В частности, благодаря ему будут выложены в сеть рассекреченные документы о военных преступлениях и подвиге гражданского населения во время Великой Отечественной войны.

Как пример были приведены такие страшные факты, как торговля в Литве детьми, вывезенными из Смоленской области, или массовое убийство в Новгородской области мирных жителей: захоронение было обнаружено недавно.