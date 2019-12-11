Москва, , 21:40 — REGNUM В ближайшее время в российском законодательстве может появиться закон, согласно которому нотариус сможет проверять заёмщиков на предмет перечисления денежных средств или передачи имущества. Об этом заявила член правления Федеральной нотариальной палаты Дарья Игнатенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящий момент на рассмотрении в Госдуме находятся соответствующие поправки в законодательство, которые дадут нотариусу полномочия проверять, действительно ли по нотариально удостоверенному договору займа заёмщику перечислялись денежные средства или передавалось имущество», — сказала Игнатенко.

Она напомнила, что на сегодняшний день нотариус при совершении исполнительной надписи проверяет только подлинность ранее удостоверенного договора, на основании которого появляется впоследствии невыплаченная задолженность: «Полномочий проверить, действительно ли на основании этого договора перечислялись средства или передавалось имущество, нотариус не имеет, соответственно не имеет возможности отказать в совершении нотариального действия».

По словам Игнатенко, в случае, если соответствующий закон будет претворён в жизнь, нотариус сможет на законных основаниях не только проверять действительность долговых обязательств, но и отказывать в совершении нотариального действия при возникновении сомнений в этом. При этом в законе планируется прямым образом указать наличие оснований полагать, что исполнительная надпись «может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, как причину отказа в совершении нотариального действия», что приведёт к исчезновению указанных схем.

Ранее глава Росинформмониторинга Юрий Чиханчин в ходе своего выступления с докладом в Совете Федерации заявил, что ведомство на сегодняшний день не может ликвидировать проблему обналичивания с использованием судов, судебных приставов и нотариусов.