Москва, , 20:38 — REGNUM 14 декабря в галерее Red October на Болотном острове в Москве состоится новогодний книжный фестиваль «Герда. Детям о благотворительности» для детей и взрослых. Событие организовано издательством АСТ совместно с магазином Book24, фондом Константина Хабенского и арт-кластером «Красный Октябрь». Главная миссия фестиваля — приобщить детей к важной теме благотворительности. Как сообщают организаторы, вход на фестиваль будет свободным.

На фестивале гостей ждет много интересного. Запланированы мастер-классы, на которых можно получить навыки изготовления масок, поделок, шоколадных конфет, рисунков и многого другого. Профессиональные ведущие, художники, мастера и аниматоры научат детей разного возраста новым интересным навыкам в отдельной зоне мастер-классов весь день.

В рамках фестиваля состоятся полезные лекции для родителей от знаменитых спикеров — Гюзель Абдуловой и яркие спектакли от детских театральных студий — «Снежная Королева», «Маленький принц», «Мой друг Гекльберри Финн», литературные чтения «Один год из жизни козы Фроси Помидоркиной».

Будет работать детский салон красоты — аквагрим, фантастические прически от KidCut и невероятные преображения. Благодаря магазину Book24 гостей ждут самые лучшие детские книги по издательским ценам, ниже, чем в магазинах. Приятный бонус от «Красного Октября»: шоколадка «Алёнка» — к каждой книжной покупке.

Невероятное количество украшений для декора и креатива, метры сказочной новогодней оберточной бумаги от paperie_ru и гипермаркета «Глобус». Здесь можно бесплатно упаковать книжные покупки и создать шедевр новогоднего оформления.

В зоне фондаможно будет узнать больше о деятельности благотворительного фонда Константина Хабенского, сделать прямое пожертвование или передать книги в подарок для подопечных фонда — детей с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

В зоне маркета легко подобрать дополнительные подарки к Новому году, а праздничную атмосферу нам помогут создать студия Pollyyland и ведущая — Александра Клинкова. Дед Мороз на нашем фестивале сможет порадовать каждого маленького гостя, ведь посетителей ждут розыгрыши и сюрпризы от спонсоров — гипермаркета «Глобус», гк «Сладкая сказка», детского МоторСити и хрустящих Jr.Korner.

На фудкорте расположатся полезные, вкусные и здоровые точки питания.

Главный мотив фестиваля — благотворительность. Организаторы уверены, что можно и нужно говорить с детьми о такой важной и серьезной теме с ранних лет. На фестивале можно сделать прямое пожертвование в фонд Константина Хабенского или купить книги в подарок подопечным фонда: украшения на ёлке — это свитки-желания, выберите любой. Внутри вы найдете описание книги, которую хотел бы получить в подарок ребенок, опекаемый фондом. Вместе с вашим малышом выбирайте подходящую книгу. Вы можете обратиться за помощью в подборе книги к персоналу фестиваля в зоне книжного базара. Бесплатно упакуйте ваш подарок в «зоне упаковки». Тепло, которое вы вложите в этот подарок, обязательно дойдет до адресата. Часть средств от продаж всех книг на фестивале также будет перечислена в фонд Константина Хабенского.

«Мы уверены, что благотворительность — это тема, которую никогда не рано обсуждать с ребенком, — заявила заместитель директора департамента по маркетинговым коммуникациям издательства АСТ, рассказала о целях и миссии фестиваля Елена Пуговишникова. — Можно и нужно объяснять детям, как важно помогать тем, кому нужна поддержка, что важно уметь не только «брать», но и «отдавать». Участие в фестивале «Герда» — это шанс не только как следует повеселиться и купить всем подарки, но и поговорить с ребенком о самых важных вещах, привить ему правильные ценности».