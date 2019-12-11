Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Малыш Йода из сериала «Мандалорец» помог потоковому сервису Disney+ выйти в лидеры рейтинга поисковой выдачи Google 2019 года (в англоязычном сегменте). Об этом IT-гигант сообщил 11 декабря в соответствующей публикации на официальной странице.

Несмотря на то, что первый эпизод «Мандалорца», в котором появился этот персонаж, был показан Dsiney+ только 12 ноября 2019 года, малыш Йода обошел всех других «малышей».

В числе его конкурентов были запросы, касающиеся «Малышки Акулы» (Baby Shark), «Королевского малыша» (Royal Baby — ребёнок Меган Маркл и принца Гарри), ребёнка Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также ребёнка хип-хоп исполнительницы Карди Би.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили новое вирусное видео с малышом Йодой. Создатели ролика поместили персонажа в одну из сцен фильма «Парк Юрского периода».

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