Вашингтон, , 19:27 — REGNUM В сети появилось новое вирусное видео, главным героем которого стал малыш Йода. ролик был опубликован 11 декабря на Twitter-странице Adventure Collectibles.

https://twitter.com/AdvCollectibles/status/1204494361758699520

Видео создано на основе кадров из фильма «Парк Юрского периода» и сцены из сериала «Мандалорец», в которой малыш Йода балуется с выключателем космического корабля. На момент написания этой новости ролик набрал уже более 160 тыс. просмотров, 855 ретвитов и более 2 тыс. лайков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты вселенной «Звёздных войн» выдвинули версию, объясняющую момент сериала «Мандалорец», связанный с малышой Йодой. По их мнению, она даёт разгадку тайны, связанной с расой этих существ.

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