Москва, , 18:39 — REGNUM Министерство обороны России намерено организовать работу по созданию документального сериала о Великой Отечественной войне, заявил 11 декабря на заседании оргкомитета «Победа» глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, документальный проект будет направлен на борьбу с фальсификацией истории, а при его реализации будут использованы сотни тысяч рассекреченных в последние годы архивных документов о войне.

Кроме того, при создании сериала будет применён опыт успешного взаимодействия Минобороны с российскими средствами массовой информации.

«Накопленный опыт планируем использовать в создании документального сериала о Великой Отечественной войне, направленного на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания российской молодежи и повышение влияния на западную аудиторию», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года глава российского военного ведомства сообщал о планах создания киностудии Министерства обороны в парке «Патриот» в Московской области.

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