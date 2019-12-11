Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Памятник императору Николаю I в Санкт-Петербурге не станут демонтировать с Исаакиевской площади ради реставрации, а приведут в порядок в «полевых» условиях. Двухлетняя реставрация монумента начнется уже в 2020 году.

Исаакиевская площадь (памятник — в левой части кадра) Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее предварительное обследование заставило предполагать, что памятник придется забирать в мастерскую, так как она якобы находится в аварийном состоянии, там отходит мрамор.

Однако, как отметил генеральный директор разработавшей проект реставрации ООО «АСМ групп» Алексей Михайлов, на которого ссылается издание «Канонер», гипотеза не подтвердилась, а сама статуя, как выяснилось после более тщательного исследования, стоит крепко и не требует демонтажа.

Сейчас уже завершен ремонт четырех фонарей, окружающих фигуру императора на коне. Их выровняли, восстановили не только пропавшие канделябры, но и гирлянды из фруктов, которые были утрачены — их воспроизводили по историческим фотографиям.

Памятник Николаю I работы Огюста Монферрана и Петра Клодта появился на Исаакиевской площади в 1859 году.

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