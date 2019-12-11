Москва, , 13:24 — REGNUM В пресс-службе Федерального агентство по туризму рассказали, что реестр покинули еще 3 компании из-за того, что они не смогли предоставить финансовые гарантии на новый срок, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На сайте Ростуризма указано, что этими тремя компаниями стали: туроператор «Ямалтур», турагентство по активному отдыху «RussiaDiscovery» и «Конфиденс Групп», предлагающая услуги в миграционный, визовой, туристической сферах.

Эксперты посчитали, что по разным причинам — в большинстве своем «в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок» — Ростуризм исключил из реестра туроператоров общей сложностью 53 компании.