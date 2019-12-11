Москва, , 14:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за самовольное переустройство квартир и нежилых помещений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Штраф за переустройство для граждан будет таким же, как и за перепланировку — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Одновременно расширяется круг субъектов ответственности по этому правонарушению. Так, за самовольное переустройство или перепланировку будут наказывать должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а также юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

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