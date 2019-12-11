Москва, , 10:31 — REGNUM Дело программиста Сергея Суровцева, участвовавшего в незаконном митинге в Москве, суд начнёт рассматривать 17 декабря. Об этом сообщил 11 декабря защитник москвича Василий Кушнир.

Он уточнил, что рассматривать дело будет Тверской районный суд столицы. Адвокат отметил, что суд пока не назначил заседание по жалобе на помещение Суровцева в СИЗО, кроме того, следствие отказалось приобщать к делу видеозапись с Суровцевым, имеющуюся у защиты.

«Так что фактически всё обвинение моему подзащитному строится на одной видеозаписи, которую нашел СК», — сказал Кушнир ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний Сергей Суровцев участвовал в протестной акции в Москве 27 июля и был задержан 29 ноября. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, мужчина ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения.

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