Москва, , 07:33 — REGNUM Более 80% граждан России сами назначают себе лечение, одновременно около половины россиян недостаточно осведомлены о качестве лекарств, согласно опросу, проведённому исследовательской компанией ResearchMe.

Соцопрос, проведённый в октябре-ноябре 2019 года, показал, что 48% российских граждан считают свои знания о качестве лекарственных препаратов недостаточными. 37% опрошенных желают лучше разобраться в этом вопросе. При этом 83% респондентов признались, что периодически сами назначают себе препараты, лишь один из шести человек никогда так не делал.

Почти 80% полагают, что рецептурные лекарства допустимо приобретать без рецепта, и хотя бы раз в жизни делали именно так. Против такой практики оказалась лишь треть россиян. Ещё 60% не имеют понятия, что такое дженерики.

Опрос охватил 7168 человек из всех регионов России.