Якутск, , 03:47 — REGNUM Благотворительные фонды «Аура» и «Харысхал» в Якутии запустили новогоднюю акцию «В ожидании чуда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По традиции перед новогодними праздниками фонды объявляют акции, чтобы собрать подарки для детей, которые по состоянию здоровья находятся на домашнем обучении. Дети лишены общения со сверстниками и каждый новый человек в их окружении — радость и возможность почувствовать, что ты не один.

В сборе подарков участвуют общество инвалидов, Общероссийский народный фронт, Общественные палаты Якутии и Якутска, а также Лига женщин Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Новосибирской области учредила новую премию — «Во Благо». Её дают за вклад в области благотворительности и добровольчества.