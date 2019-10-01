Новосибирск, , 04:51 — REGNUM В Новосибирской области учреждена новая премия «Во Благо». Она будет даваться за вклад в области благотворительности и добровольчества. Учреждена и организованна Общественной палатой региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, заявки на участие в премии принимаются с 20 сентября. Заявки принимаются по 10 октября. С 11 октября начнётся работа конкурсной комиссии, а 17 октября пройдёт церемония награждения лауреатов.

Премия будет присуждается в десяти номинациях, в том числе: «Благотворитель года», «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества» и «Лидер фандрайзинга».

Основная цель — найти наиболее интересные благотворительные инициативы и оказать «знак уважения и признательности».