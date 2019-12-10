Москва, , 23:52 — REGNUM В аэропортах Московского авиаузла в ночь на среду, 11 декабря, отменено и задерживается в общей сложности более 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

В частности, в аэропорту «Домодедово» отменено девять рейсов и ещё десять рейсов задержано, во «Внуково» также отменено девять рейсов и восемь задержано, в «Шереметьево» задерживается пять авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.