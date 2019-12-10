Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 23:45 — REGNUM Инновационная практика в этом году была посвящена будущему поколению и его образованию — школьному, высшему и пожизненному. Поэтому в состав спикеров пленарной панели «Культурный код» экономики страны: все мы родом из детства» вошли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Панель по применению технологий ИИ в управлении человеческими ресурсами

Перед началом пленарного заседания актер и режиссер Андрей Соколов, открывавший Конгресс, рассуждал о том, что отличает искусственный интеллект (ИИ) от человеческого, в чем его преимущество, как скоро роботы будут принимать решения за человека, и в перерывах между рассуждениями предложил присутствующим с помощью специального мобильного приложения ответить на вопрос, роботы они или люди.

Это скромное представление предваряло дискуссию о человеческих ценностях в условиях новой цифровой парадигмы, о роли школы и вуза в их формировании. По мнению модератора пленарного заседания первого заместителя генерального директора «Иннопрактики» Натальи Поповой, ценности — это наши основные мотивационные установки, это продукт развития общества и культуры на данном историческом этапе.

О том, как формировать правильные ценности у детей, рассказала О.Ю.Голодец:

«Сейчас у людей и у детей много информации, и это хорошо. Я думаю, что создавая полезный контент, интересный контент, работая с детьми, мы их обезопасим. И обычная родительская любовь, любовь педагогов, любовь окружающих, она привьет те постоянные ценности, те вечные ценности, которые сопровождают человека в этой жизни».

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева обратила особое внимание на то, что все основные ценности, которые у человека есть, закладываются в семье.

«Самое страшное для мировой цивилизации — это, когда размываются понятия добра и зла, черного и белого, да и нет. Те ценности, которые являются глобальными, они должны быть составляющей любого человека, а уж учителя — в первую очередь, потому что без этих самых общечеловеческих, нравственных ценностей делать ни одно дело невозможно».

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков открыл секрет успеха молодого человека в современном мире и определил, в каком темпе необходимо существовать, чтобы выжить:

«В условиях достаточно динамичного изменения технологий, действительно, у нас многие профессии могут утратить актуальность еще до того, как будут получены первые выпускники и по тем программам, по которым мы готовим, чтобы этим профессиям соответствовать. Чтобы оставаться на месте в этом мире, нужно быстро бежать, а, чтобы продвигаться вперед хоть немного, нужно бежать существенно быстрее. Выпускник для того, чтобы быть конкурентоспособным, должен понимать, что образования, которое он получил когда-то, возможно, не хватит, скорее всего, не хватит для решения задач, с которыми ты столкнешься завтра».

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, Виктор Антонович Садовничий, определил структуру профессий будущего:

Конкуренты на рынке труда в ближайшем будущем

«К 2030 году очень уверенно прогнозируется, что исчезнут массовые профессии: водитель, продавец, оператор кол-центра, почтальон. Исчезнут и некоторые интеллектуальные профессии, которые требуют высшего образования: бухгалтер, юрисконсульт, нотариус, референт-переводчик, и в то же время должны появится новые профессии, новые специалисты по искусственному интеллекту, по 3D-технологиям. Появятся новые профессии как раз на стыке — это очень важно — междисциплинарность будет востребована по реверсивному инжинирингу, инженерии космических систем, технологий композита, прототипированию… и мы это должны уловить».

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Работу пленарной панели VI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» комментирует Ведута Е.Н.

«На Конгрессе ни слова не было сказано о том, что можно отнести к науке и даже про бизнес ничего не было сказано, а больше говорили о том, как нужно воспитывать детей, какой должна быть школа, как нужно относиться к студентам. Я считаю, что было бы полезнее послушать выдающихся учителей, которые достигли больших успехов в преподавании, послушать замечательных родителей. И тогда надо было так и сказать, что это не научный конгресс, а просто обсуждение важного вопроса о том, как нам пытаться сохранять моральные ценности и что это такое.

Но из выступления спикеров я поняла одну большую опасность: мы очень много любим говорить об ИИ, но мы копируем только то, что нам дает Запад или Восток. И в этой связи, действительно, есть большая опасность, что совсем скоро глобальный ИИ вообще не будет знать русского языка. Учитывая наше пренебрежение к науке, страна не будет иметь своего достойного будущего. Наука всегда стоит выше любой системы, она всегда продумывает, осмысливает, что предложить для того, чтобы изменить мир к лучшему, изменить ситуацию к лучшему. Те страны, которые развивают науку, двигают её вперед, они победят в этой конкуренции при создании глобального ИИ. А у нас благодаря Советскому Союзу есть еще знания, как создать ИИ, который сможет способствовать значительному повышению эффективности управления экономкой для улучшения жизни масс. Вот над этим нам нужно серьезно задуматься, пока не поздно.»

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