Ташкент, , 21:44 — REGNUM В Ташкенте 10 декабря состоялось официальное открытие сети медицинских офисов клинико-диагностической лаборатории по швейцарским технологиям «Swiss Lab», говорится в сообщении Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

«Лаборатории такого уровня относятся к так называемым «референс лабораториям», деятельность которых соответствует всем международным стандартам. Это очень четкий контроль качества, специальные реагенты и многое другое, что гарантирует соответствующий уровень качества на каждом из этапов», говорится в сообщении.

Тем самым, отмечается в документе, в работу системы здравоохранения Узбекистана привносятся международные стандарты.

Сообщается, что на первом этапе лабораторные услуги будут оказываться по всему Ташкенту, далее в планах — расширение услуг по всей стране.

Лаборатория предлагает пациентам более 1500 видов исследований, обеспечивает получение быстрых и достоверных результатов во всех областях клинических лабораторных исследований