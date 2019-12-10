Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Вскоре обладатели консолей Xbox и PS4 смогут сыграть в неожиданно ставшую популярной игру Untitled Goose Game. Об этом 10 декабря сообщил портал Comicbook.

Её релиз на этих платформах запланирован на 17 декабря 2019 года. Изначально эта игра была выпущена для Nintendo Switch и получила большую популярность среди обладателей этих портативных консолей. Стоит отметить, что при выходе на Xbox Untitled Goose Game также появится в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что специалисты сравили поведение настоящего гуся с поведением персонажа Untitled Goose Game. Они отметили, что оно передано довольно реалистично, однако сообщили, что настоящие гуси не настолько агрессивны и не особо интересуются людьми.

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