Сан-Франциско, США, , 20:20 — REGNUM Администрация сервиса микроблогов Twitter представила список наиболее популярных хэштегов, связанными с обсуждаемыми персонами и событиями за 2019 год. Соответствующее сообщение размещено в официальном блоге компании.

Список наиболее обсуждаемых политиков в текущем году возглавил президент США Дональд Трамп. В первую тройку вошли также экс-президент США Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин занял последнее место в представленной десятке.

Тройку самых обсуждаемых музыкантов составили южнокорейский бойсбенд BTS, певица Ариана Гранде и рэпер Дрейк. Самыми популярными спортсменами оказались футболисты Неймар, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Тройку лидеров среди актёровсоставили Том Холланд, Крис Эванс и Зендая.

Из вышедших в 2019 году кинофильмов наиболее обсуждаемыми в Twitter стали «Мстители: Финал», «История игрушек 4» и «Джокер», из сериалов — «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Симпсоны».